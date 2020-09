Caso Suarez, indagato anche uno dei membri della commissione d’esame (Di domenica 27 settembre 2020) Caso Suarez, indagato per corruzione il professor Lorenzo Rocca. Era tra i membri della commissione d’esame. ROMA – Sale a tre il numero degli indagati per il Caso Suarez. Secondo quanto riferito da La Repubblica, anche il professor Lorenzo Rocca è accusato di corruzione. Il docente, come rivelato dalle intercettazioni, è stato in più di un’occasione contattato dal direttore generale Simone Olivieri per ottenere la promozione dell’attaccante urugaiano. Nelle prossime ore il professore potrebbe essere ascoltato dagli inquirenti per cercare di ottenere altre informazioni utili sull’indagine che continua ad avere molti punti ancora da chiarire. Cinzia Campagna ai magistrati: ... Leggi su newsmondo (Di domenica 27 settembre 2020)per corruzione il professor Lorenzo Rocca. Era tra id’esame. ROMA – Sale a tre il numero degli indagati per il. Secondo quanto riferito da La Repubblica,il professor Lorenzo Rocca è accusato di corruzione. Il docente, come rivelato dalle intercettazioni, è stato in più di un’occasione contattato dal direttore generale Simone Olivieri per ottenere la promozione dell’attaccante urugaiano. Nelle prossime ore il professore potrebbe essere ascoltato dagli inquirenti per cercare di ottenere altre informazioni utili sull’indagine che continua ad avere molti punti ancora da chiarire. Cinzia Campagna ai magistrati: ...

pisto_gol : Mi dicono che John Elkann non sia contento della gestione della Juve: 3 aumenti di capitale in 10 anni- sostenuti d… - Corriere : Il caso Suarez, ecco le chat: «I legali della Juve ci portano i giocatori della Primavera» - Corriere : In un’altra intercettazione si sente affermare: «Mi ha chiamato Paratici, il diesse della Juve, per Suarez». E una… - DribblingWorld : RT @pisto_gol: Caso Suarez, c'è un terzo indagato per corruzione - La Repubblica - Chicca141002 : RT @NonSoloJuve: VALENTI DIRETTORI CERCANSI Oggi “90° Minuto” avrebbe compiuto 50 anni, ma il suo conduttore ha deciso di trasformare la t… -