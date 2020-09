Boccia “Conte guidi alleanza Pd-M5s anche in futuro” (Di domenica 27 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Conte resti il leader dell’alleanza Pd-M5S anche in futuro”. Lo chiede il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, in un’intervista a La Stampa. “Penso che Conte abbia fatto un grande lavoro e che possa guidare questa alleanza anche in futuro – aggiunge – e se Zingaretti lo incalza sui temi cari al Pd come il Mes lo fa per il bene del governo”. Secondo il ministro il messaggio arrivato dalle urne è “semplice, a questo punto o si sta di qua o di là”. “Di là, il film è ‘piccoli Bolsonaro crescono”. In merito all’emergenza sanitaria dice: “Intanto non siamo messi come il resto dei paesi che ci circondano, infiammati dai contagi. Il lockdown generale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Conte resti il leader dell’Pd-M5Sin futuro”. Lo chiede il ministro degli Affari regionali, Francesco, in un’intervista a La Stampa. “Penso che Conte abbia fatto un grande lavoro e che possa guidare questain futuro – aggiunge – e se Zingaretti lo incalza sui temi cari al Pd come il Mes lo fa per il bene del governo”. Secondo il ministro il messaggio arrivato dalle urne è “semplice, a questo punto o si sta di qua o di là”. “Di là, il film è ‘piccoli Bolsonaro crescono”. In merito all’emergenza sanitaria dice: “Intanto non siamo messi come il resto dei paesi che ci circondano, infiammati dai contagi. Il lockdown generale ...

