Aspi, "non esiste ipotesi commissariamento Conte" (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "È del tutto privo di fondamento il fatto - riportato nell'articolo pubblicato su Repubblica di oggi 'Autostrade regia a palazzo Chigi Conte commissaria il dossier' - che ieri il presidente Conte, all'esito di una riunione coi ministri competenti, avrebbe commissariato il dossier Aspi anche in virtù di un ipotetico cattivo rapporto con la ministra Paola De Micheli". Lo si apprende da fonti di palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "È del tutto privo di fondamento il fatto - riportato nell'articolo pubblicato su Repubblica di oggi 'Autostrade regia a palazzo Chigicommissaria il dossier' - che ieri il presidente, all'esito di una riunione coi ministri competenti, avrebbe commissariato il dossieranche in virtù di un ipotetico cattivo rapporto con la ministra Paola De Micheli". Lo si apprende da fonti di palazzo Chigi.

TV7Benevento : Aspi, 'non esiste ipotesi commissariamento Conte'... - Adnkronos : Aspi, 'non esiste ipotesi commissariamento Conte' - Nmarru : @PaoloBorg ASPI non rinuncia alle cause risarcitorie in caso di 'caducazione'... - PaoloBorg : Cancelleri 5S:'entro massimo 1° ottobre se la situazione non si concretizza M5S proporrà la REVOCA e ricordo a tutt… - esajas1 : RT @RepubblicaTv: De Micheli su trattativa Aspi: 'Governo non è disponibile a dilazionare per un tempo infinito': 'Il governo non è disponi… -

Ultime Notizie dalla rete : Aspi non Autostrade: De Micheli, su Aspi no a rinvii all'infinito Agenzia ANSA Aspi, "non esiste ipotesi commissariamento Conte"

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "È del tutto privo di fondamento il fatto - riportato nell'articolo pubblicato su Repubblica di oggi 'Autostrade regia a palazzo Chigi Conte commissaria il dossier' - che i ...

Aspi, Atlantia e Governo sempre più divisi. Il nodo manleva. Si formano le cordate

Il Governo e Atlantia ritornano ai ferri corti su Autostrade. Ieri c’è stato un vertice del Governo, presente il premier Conte e i ministri dell’Economia e delle Infrastrutture, per decidere i prossim ...

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "È del tutto privo di fondamento il fatto - riportato nell'articolo pubblicato su Repubblica di oggi 'Autostrade regia a palazzo Chigi Conte commissaria il dossier' - che i ...Il Governo e Atlantia ritornano ai ferri corti su Autostrade. Ieri c’è stato un vertice del Governo, presente il premier Conte e i ministri dell’Economia e delle Infrastrutture, per decidere i prossim ...