Alessia Logli – Parla della madre Roberta – "Spero che stia bene" (Di domenica 27 settembre 2020) Alessia Logli Parla per la prima volta a Live – Non è la d'Urso del dramma della perdita della madre Roberta Ragusa e del rapporto con il padre Antonio Logli. Quest'ultimo è stato condannato in via definitiva per la morte della moglie, ma entrambi i figli hanno sempre creduto nella sua innocenza. Alessia Logli adesso è adulta: alla scomparsa della madre aveva solo 11 anni. La sua crescita è andata avanti grazie al padre, con cui ha legato sempre di più. Nella sua vita però c'è anche la compagna del padre, Sara Calzolaio, che presto diventerà sua moglie.

