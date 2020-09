Al “Grande Fratello Vip” coccole a letto tra Elisabetta e Pierpaolo

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 27 settembre 2020) Dopo la puntata, nella Casa del “GrandeVip” la complicità traè sempre più evidente. Tutto è nato la settimana scorsa, grazie al bacio in piscina che ha fatto sognare il pubblico. Da allora tanti sguardi e piccoli gesti di tenerezza. La presa (mancata) della loro coreografia è un altra occasione per confrontarsi e stare un po’ insieme.le sta dimostrando in tutti i modi il suo interesse, senza però correre troppo. Prima di andare ale si avvicina per darle la buonanotte e i due rimangono stretti per qualche istante in un dolce abbraccio, l’ex velino sussurra poi qualcosa all’orecchio diprima di congedarsi con un bacio sulla guancia. A ...