A Napoli continuano le serate in discoteca | assembramenti e nessun rispetto delle ordinanze

Nonostante i divieti, nonostante i contagi in aumento soprattutto negli ultimi giorni, a Napoli continuano le serate in discoteca. Sono proprio di ieri sera numerosi video postati sui social di una serata che si è svolta in un locale della zona est del capoluogo partenopeo. Stando a quanto testimoniano i filmati c'è stata una serata … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

piratekyun : i miei sono più in ansia di me per venerdì che devo scendere a napoli e continuano a dirmi 'ma sei sicura? ma perch… - sscalcionapoli1 : In disaccordo sulla formula, Napoli e Inter continuano a trattare per Vecino: svolta a fine mercato? #calciomercato - gazz_rossonera : In disaccordo sulla formula, Napoli e Inter continuano a trattare per… - gazz_rossonera : In disaccordo sulla formula, Napoli e Inter continuano a trattare per… - tuttonapoli : In disaccordo sulla formula, Napoli e Inter continuano a trattare per Vecino: svolta a fine mercato? -