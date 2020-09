“Scuola e formazione rappresentano il futuro di un paese”, la pioggia non ferma la protesta dei sindacati (Di sabato 26 settembre 2020) Nonostante la pioggia ed un cielo plumbeo (nella Capitale è allerta arancione), lo striscione con su scritto ‘Priorità alla Scuola’, e le centinaia di bandiere intrise di pioggia ugualmente issate, le sigle di categoria (Cisl, Cgil, Cobas, Uil, Gilda e altre), che in qualche modo ‘seguono da vicino’ la situazione della scuola a italiana, non hanno fatto mancare presenza e fiato alla loro protesta. Se ieri, per gli studenti è stata Montecitorio, oggi la location è quella di piazza del Popolo dove, a turno, ciascun rappresentante della ‘triplice’ dice la sua in merito. Cgil: “ Scuola e formazione rappresentano il futuro di un paese” “La Cgil oggi è scesa in piazza insieme a studenti, insegnanti, ... Leggi su italiasera (Di sabato 26 settembre 2020) Nonostante laed un cielo plumbeo (nella Capitale è allerta arancione), lo striscione con su scritto ‘Priorità alla Scuola’, e le centinaia di bandiere intrise diugualmente issate, le sigle di categoria (Cisl, Cgil, Cobas, Uil, Gilda e altre), che in qualche modo ‘seguono da vicino’ la situazione della scuola a italiana, non hanno fatto mancare presenza e fiato alla loro. Se ieri, per gli studenti è stata Montecitorio, oggi la location è quella di piazza del Popolo dove, a turno, ciascun rappresentante della ‘triplice’ dice la sua in merito. Cgil: “ Scuola eildi un paese” “La Cgil oggi è scesa in piazza insieme a studenti, insegnanti, ...

