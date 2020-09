Roma, poliziotti soccorrono una 62enne in pessime condizioni: la donna risultava scomparsa dal 2017 (Di sabato 26 settembre 2020) Quando l’hanno vista l’hanno subito presa a cuore, gli agenti del commissariato Villa Glori: una donna anziana che, appoggiandosi ad un bastone, cercava con estrema difficoltà di attraversare la strada, nonostante le evidenti ferite che aveva agli arti inferiori. E’ successo lo scorso 17 settembre in Lungotevere delle Navi. I poliziotti, dopo aver fermato il traffico veicolare e assistito la donna fino all’arrivo del 118 che l’ha trasportata in ospedale per le necessarie cure, non l’hanno abbandonata. Infatti, in fase di dimissioni anche al fine di verificarne l’identità, visto che la donna non aveva fornito generalità, sono tornati a prenderla e l’hanno accompagnata in commissariato per i successivi accertamenti. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 26 settembre 2020) Quando l’hanno vista l’hanno subito presa a cuore, gli agenti del commissariato Villa Glori: unaanziana che, appoggiandosi ad un bastone, cercava con estrema difficoltà di attraversare la strada, nonostante le evidenti ferite che aveva agli arti inferiori. E’ successo lo scorso 17 settembre in Lungotevere delle Navi. I, dopo aver fermato il traffico veicolare e assistito lafino all’arrivo del 118 che l’ha trasportata in ospedale per le necessarie cure, non l’hanno abbandonata. Infatti, in fase di dimissioni anche al fine di verificarne l’identità, visto che lanon aveva fornito generalità, sono tornati a prenderla e l’hanno accompagnata in commissariato per i successivi accertamenti. Leggi ...

