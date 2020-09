Renato Zero: 'Per i miei 70 anni fuggirò per una destinazione ignota' (Di sabato 26 settembre 2020) Renato Zero compie 70 anni e per festeggiare la ricorrenza fuggir à in una destinazione ignota. 'Come faccio di solito, perché il compleanno non è che mi rattrista, ma è tutti i giorni, tutte le volte ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 settembre 2020)compie 70e per festeggiare la ricorrenza fuggir à in una. 'Come faccio di solito, perché il compleanno non è che mi rattrista, ma è tutti i giorni, tutte le volte ...

HuffPostItalia : Renato Zero: 'Achille Lauro? Riesce ad affermarsi con poco. Io mi sono fatto il mazzo. Cantavo la periferia, non er… - EnfantProdige : RT @_Techetechete: Siete pronti? Lunedì torniamo per un omaggio a tre grandi che festeggiano il compleanno a fine settembre: Loretta Goggi,… - psychotoni67 : RT @_Techetechete: Siete pronti? Lunedì torniamo per un omaggio a tre grandi che festeggiano il compleanno a fine settembre: Loretta Goggi,… - AriannaAmbrosi0 : RT @_Techetechete: Siete pronti? Lunedì torniamo per un omaggio a tre grandi che festeggiano il compleanno a fine settembre: Loretta Goggi,… - _Techetechete : Siete pronti? Lunedì torniamo per un omaggio a tre grandi che festeggiano il compleanno a fine settembre: Loretta G… -