Qualifiche MotoGP GP Catalunya 2020, che pole di Morbidelli (Di sabato 26 settembre 2020) Si sono da poco concluse le Qualifiche MotoGP del GP di Catalunya, valevoli per decidere la griglia di partenza dell’ottavo appuntamento stagionale della classe regina. Le FP3 hanno decretato i dieci tempi combinati che accedono direttamente alla Q2, da cui sono esclusi nomi importanti come Bagnaia, Miller, Dovizioso, Rins, Nakagami e Crutchlow. Saranno loro i favoriti a giocarsi gli ultimi due posti disponibili in Q2 nel corso della Q1. Ecco i piloti che accedono direttamente alla Q2. A loro si aggiunge Mir, 10° – Photo credit: Twitter page MotoGPMiller e Nakagami passano in Q2. Male Dovizioso Inizia l’ottava qualifica stagionale della MotoGP, sul tracciato del Montmelò. I piloti scendono in pista dotati di gomme soffici all’anteriore e al posteriore, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 settembre 2020) Si sono da poco concluse ledel GP di, valevoli per decidere la griglia di partenza dell’ottavo appuntamento stagionale della classe regina. Le FP3 hanno decretato i dieci tempi combinati che accedono direttamente alla Q2, da cui sono esclusi nomi importanti come Bagnaia, Miller, Dovizioso, Rins, Nakagami e Crutchlow. Saranno loro i favoriti a giocarsi gli ultimi due posti disponibili in Q2 nel corso della Q1. Ecco i piloti che accedono direttamente alla Q2. A loro si aggiunge Mir, 10° – Photo credit: Twitter pageMiller e Nakagami passano in Q2. Male Dovizioso Inizia l’ottava qualifica stagionale della, sul tracciato del Montmelò. I piloti scendono in pista dotati di gomme soffici all’anteriore e al posteriore, ...

Fprime86 : RT @SkyTG24: MotoGp, qualifiche Gp di Catalogna: Morbidelli in pole position, Rossi parte terzo - michelefazio_ : Terzo posto nelle qualifiche per #Valentino. E grande #Morbidelli! #MotoGP #ValentinoRossi - FTraiettoria : MotoGP Catalogna: festa Yamaha nelle qualifiche, a Morbidelli la Pole - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Gp Barcellona Qualifiche: Pole per @FrankyMorbido12 , seguono @FabioQ20 e @ValeYellow46 - - motograndprixit : #MotoGP | Gp Barcellona Qualifiche: Pole per @FrankyMorbido12 , seguono @FabioQ20 e @ValeYellow46 -… -