Omicidio Willy, l’autopsia: “I fratelli Bianchi gli hanno spaccato il cuore in due” (Di sabato 26 settembre 2020) Sono agghiaccianti gli esiti preliminari dell’autopsia sul corpo di Willy Monteiro Duarte, il 21enne italiano di origini capoverdiane ucciso a Colleferro lo scorso 6 settembre, dopo essere intervenuto per sedare una lite e difendere un amico. Secondo i primi riscontri sul suo cadavere, gli aggressori hanno provocato lesioni su tutti gli organi interni: milza, polmoni, pancreas e anche il cuore, che è stato spaccato in due parti con una lesione di circa sette centimetri. Secondo la relazione dei medici di Tor Vergata, Willy è stato vittima “di un complesso traumatismo che si è realizzato con più azioni lesive”. Proprio per l’entità delle lesioni, la relazione non esclude che il 21enne sia stato picchiato con armi contundenti quali bastoni o ... Leggi su tpi (Di sabato 26 settembre 2020) Sono agghiaccianti gli esiti preliminari dell’autopsia sul corpo diMonteiro Duarte, il 21enne italiano di origini capoverdiane ucciso a Colleferro lo scorso 6 settembre, dopo essere intervenuto per sedare una lite e difendere un amico. Secondo i primi riscontri sul suo cadavere, gli aggressoriprovocato lesioni su tutti gli organi interni: milza, polmoni, pancreas e anche il, che è statoin due parti con una lesione di circa sette centimetri. Secondo la relazione dei medici di Tor Vergata,è stato vittima “di un complesso traumatismo che si è realizzato con più azioni lesive”. Proprio per l’entità delle lesioni, la relazione non esclude che il 21enne sia stato picchiato con armi contundenti quali bastoni o ...

repubblica : Omicidio Willy Monteiro Duarte, l'autopsia: 'I gemelli Bianchi gli hanno spaccato il cuore in due' - fanpage : Si mette male per i fratelli Bianchi. L’avvocato ha rinunciato a difenderli - welikeduel : 'Dobbiamo recuperare il noi, la comunità, contro l’individualismo che ci sta rovinando.' Don Luigi Ciotti sull'omi… - GiulianaDaniel2 : RT @repubblica: Omicidio Willy Monteiro Duarte, l'autopsia: 'I gemelli Bianchi gli hanno spaccato il cuore in due' - CiaoKarol : ++ Autopsia choc: cuore, polmoni e fegato spappolati ++ POVERO WILLY. ORA RIPOSA IN PACE ?? -