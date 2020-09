Napoli-Genoa, probabili formazioni Gazzetta: Hirving Lozano dal primo minuto (Di sabato 26 settembre 2020) La redazione de La Gazzetta dello Sport ha provato a delineare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Napoli-Genoa, in programma domani 27 settembre. In porta Alex Meret. La difesa vedrà presente Kalidou Koulibaly insieme a Kostas Manolas, mentre a sinistra ci sarà Mario Rui e a destra Giovanni Di Lorenzo. Diego Demme, Fabian Ruiz e Piotr Zielinski titolari a centrocampo. Ci potrebbe essere Victor Osimhen al centro dell’attacco, affiancato dal capitano Lorenzo Insigne e da Hirving Lozano. Andrea Petagna scalpita per ritagliarsi spazio. Tra gli avversari manca Mattia Perin: l’estremo difensore è risultato positivo al Coronavirus. Di conseguenza sarà sostituito da Federico Marchetti, la cui ultima presenza nel massimo campionato risale a due stagioni ... Leggi su calciomercato.napoli (Di sabato 26 settembre 2020) La redazione de Ladello Sport ha provato a delineare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di, in programma domani 27 settembre. In porta Alex Meret. La difesa vedrà presente Kalidou Koulibaly insieme a Kostas Manolas, mentre a sinistra ci sarà Mario Rui e a destra Giovanni Di Lorenzo. Diego Demme, Fabian Ruiz e Piotr Zielinski titolari a centrocampo. Ci potrebbe essere Victor Osimhen al centro dell’attacco, affiancato dal capitano Lorenzo Insigne e da. Andrea Petagna scalpita per ritagliarsi spazio. Tra gli avversari manca Mattia Perin: l’estremo difensore è risultato positivo al Coronavirus. Di conseguenza sarà sostituito da Federico Marchetti, la cui ultima presenza nel massimo campionato risale a due stagioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Genoa Napoli-Genoa posticipata alle 18: i liguri attendono i risultati dei tamponi Sky Sport Covid in Italia, 1920 nuovi casi e 20 decessi: Campania maglia nera, poi Lombardia e Veneto

Napoli Genoa, cambia l’orario della partita: si gioca alle 18

Napoli-Genoa cambia orario. La Lega ha infatti deciso di spostare la partita dalle 15 alle 18 di domenica a causa della positività al Covid-19 di Mattia Perin. Dopo che il portiere è risultato positiv ...

