Live Torino-Atalanta 0-0: Zaza spacca la traversa (Di sabato 26 settembre 2020) Sabato di debutto all'Olimpico Grande Torino: quello di Giampaolo sulla panchina granata nello stadio di casa e quello in campionato dell'Atalanta, che ha saltato la prima di campionato a... Leggi su ilmattino (Di sabato 26 settembre 2020) Sabato di debutto all'Olimpico Grande: quello di Giampaolo sulla panchina granata nello stadio di casa e quello in campionato dell', che ha saltato la prima di campionato a...

footballitalia : GOAL!!! Torino 1-0 Atalanta (Belotti 10) - infoitsport : LIVE Torino-Atalanta, le formazioni ufficiali: Belotti sfida Zapata e Muriel - infoitsport : LIVE Torino-Atalanta: formazioni UFFICIALI e prepartita in diretta - infoitsport : Torino-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - emergency_live : #Torino, pioggia di multe alle ambulanze: soluzioni (che non risolvono) ad un problema che colpisce i soccorritori… -