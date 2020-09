La smemorata di Vigevano che dice di essere Julia Roberts | il giallo sulla donna che vive da luglio in ospedale

Leggi su repubblica

(Di sabato 26 settembre 2020) La, che ha circa 45 anni, è stata portata al pronto soccorso aperché, ubriaca, molestava i passanti. Non ha documenti e non si riesce a risalire alla sua identità. Per oltre un mese è rimasta nella sala d'attesa del pronto soccorso, ora è ricoverata in psichiatria a...