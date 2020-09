Il Codacons vuole la Juve in Serie B per il caso Suarez: una bufala le parole di Marco Donzelli (Di sabato 26 settembre 2020) Un grosso malinteso ed una bufala nella quale sono cascate diverse testate, a proposito della richiesta da parte del Codacons nel vedere la Juve in Serie B alla luce del caso Suarez. Le novità importanti emerse nella giornata di ieri, a proposito della posizione della società in merito all’esame sostenuto dall’attaccante uruguaiano poi finito all’Atletico Madrid, hanno già assicurato all’intera inchiesta una svolta. Come se non bastasse, ieri è arrivata la notizia della sospensione delle indagini per la violazione del segreto istruttorio. La bufala su Codacons e Marco Donzelli con Juve in Serie B per il caso ... Leggi su bufale (Di sabato 26 settembre 2020) Un grosso malinteso ed unanella quale sono cascate diverse testate, a proposito della richiesta da parte delnel vedere lainB alla luce del. Le novità importanti emerse nella giornata di ieri, a proposito della posizione della società in merito all’esame sostenuto dall’attaccante uruguaiano poi finito all’Atletico Madrid, hanno già assicurato all’intera inchiesta una svolta. Come se non bastasse, ieri è arrivata la notizia della sospensione delle indagini per la violazione del segreto istruttorio. LasuconinB per il...

clikservernet : Il Codacons vuole la Juve in Serie B per il caso Suarez: una bufala le parole di Marco Donzelli - Noovyis : (Il Codacons vuole la Juve in Serie B per il caso Suarez: una bufala le parole di Marco Donzelli) Playhitmusic - - pascar21 : Non sapevo che la Codacons si occupasse di calcio spagnolo e fosse pure antijuventina... ?? Diffamazione vergognosa.… - MariaLu91149151 : RT @StefaniSer: @Adnkronos @juventusfc Ogni tanto il #Codacons vuole dimostrare a sè stesso di esistere. - StefaniSer : @Adnkronos @juventusfc Ogni tanto il #Codacons vuole dimostrare a sè stesso di esistere. -

Ultime Notizie dalla rete : Codacons vuole Il Codacons vuole la Juve in Serie B per il caso Suarez: una bufala le parole di Marco Donzelli Bufale.net Dalla guerra al tram all'ipotesi lista civica per Bologna 2021: "Amare Bologna nasce per dare risposte concrete"

"Sarà un laboratorio di idee per la città aperto a tutti e dove tutti potranno dare un contributo. Si tratta di un'associazione apolitica che potrebbe però diventare una lista civica per le prossime e ...

Codacons, pres. Rienzi: “Pronto a denunciare regioni e governo dopo la proposta per la riapertura degli stadi fino al 25% della capienza totale”

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato il documento di proposta al Governo per la riapertura degli stadi fino al 25% della capienza totale. “Si tratta di una idea folle che ...

"Sarà un laboratorio di idee per la città aperto a tutti e dove tutti potranno dare un contributo. Si tratta di un'associazione apolitica che potrebbe però diventare una lista civica per le prossime e ...La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato il documento di proposta al Governo per la riapertura degli stadi fino al 25% della capienza totale. “Si tratta di una idea folle che ...