Giuliana De Sio, il dramma segreto a Verissimo: «È morto mentre ero in tournée. Adesso sono fragile...» (Di sabato 26 settembre 2020) Giuliana De Sio, il dramma segreto a Verissimo: «È morto mentre ero in tournée. Adesso sono fragile...». L'attrice è stata ospite nel salotto di Silvia... Leggi su leggo (Di sabato 26 settembre 2020)De Sio, il: «Èero in tournée....». L'attrice è stata ospite nel salotto di Silvia...

leggoit : Giuliana De Sio, il dramma segreto a #Verissimo: «È morto mentre ero in tournée. Adesso sono fragile...» - lucasprezioso : RT @ilmessaggeroit: #verissimo, #giuliana de sio racconta il Covid: «Sedici giorni di isolamento, pensavo che sarei morta - Deltacetum : Ammappa che tristezza se Giuliana De Sio deve andare a #Verissimo a dire 'Voglio tornare sul set, chiamateme.' Ma… - mauroballabeni : RT @chuckbassSun: Una grande Giuliana De Sio #Verissimo - Ilsuperbo89 : Ma dove la troviamo un'altra donna come Giuliana De Sio? Ogni volta ti lascia senza parole per quanto sia meravigli… -