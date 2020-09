Elon Musk e l’importanza delle batterie: uno strumento del passato a servizio del futuro (Di sabato 26 settembre 2020) Elon Musk ha celebrato quest’anno il “Battery Day”, un evento dedicato alle batterie. Senza dubbio, per l’universo Tesla le batterie ricoprono un’importanza fondamentale. Sebbene buona parte delle industrie utilizzino ancora le batterie agli ioni di litio, sviluppate intorno agli anni Settanta, l’innovazione va verso la creazione di batterie sempre più durature. L’obiettivo è una maggiore autonomia dei veicoli, in grado di consentire soste meno frequenti e più brevi. Si punta a batterie più efficienti, anche dal punto di vista della potenza ma, soprattutto, ad un maggiore vantaggio economico, reso possibile tramite l’ottimizzazione dei costi di produzione. Seguendo ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 26 settembre 2020)ha celebrato quest’anno il “Battery Day”, un evento dedicato alle. Senza dubbio, per l’universo Tesla lericoprono un’importanza fondamentale. Sebbene buona parteindustrie utilizzino ancora leagli ioni di litio, sviluppate intorno agli anni Settanta, l’innovazione va verso la creazione disempre più durature. L’obiettivo è una maggiore autonomia dei veicoli, in grado di consentire soste meno frequenti e più brevi. Si punta apiù efficienti, anche dal punto di vista della potenza ma, soprattutto, ad un maggiore vantaggio economico, reso possibile tramite l’ottimizzazione dei costi di produzione. Seguendo ...

