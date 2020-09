Daydreamer, in arrivo una nuova fiamma per Sanem: ecco chi è (Di sabato 26 settembre 2020) Nonostante il successo d’ascolti ottenuto sin dal suo debutto Daydreamer non ha ancora trovato la sua collocazione definitiva e nonostante i fans insorgono chiedendo di vedere la soap fino alla fine senza sospensione i palinsesti Mediaset stanno cercando d’accontentare i telespettatori trovando la programmazione giusta. Le prossime puntate di Daydreamer si annunciano piene di sorprese, … L'articolo Daydreamer, in arrivo una nuova fiamma per Sanem: ecco chi è proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 26 settembre 2020) Nonostante il successo d’ascolti ottenuto sin dal suo debuttonon ha ancora trovato la sua collocazione definitiva e nonostante i fans insorgono chiedendo di vedere la soap fino alla fine senza sospensione i palinsesti Mediaset stanno cercando d’accontentare i telespettatori trovando la programmazione giusta. Le prossime puntate disi annunciano piene di sorprese, … L'articolo, inunaperchi è proviene da www.meteoweek.com.

FedeDesyFaty : È iniziato ufficialmente uno dei weekend più ansiosi dell'anno ???? svegliata con mal di stomaco e nausea.. Se contin… - GiudiceRosy : @AgostinaGennari @Cris58Hy ?????? In questo momento sono fuori e cell con poca batteria arrivo a casa e posto… - leelanforjustin : Comunque voglio solo dire godiamoci a pieno queste scene d’amore infinito tra Can e Sanem perché non manca molto al… - LeilaTopino : RT @lau_ddreamer: Io non ci arrivo a fine puntata #DayDreamer - irEm_9019 : 'Arrivo, Alla fine di #DayDreamer ' Barbarella alla fine ha capito cosa deve dire per non ricevere attacchi Meglio tardi che mai ???? -