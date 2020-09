Dalmine | arrestato spacciatore In casa cocaina e una pistola giocattolo

montagne_paesi : Tenta di fuggire all’alt dei Carabinieri: fermato con 7 kg di droga - Montagne & Paesi - Lunedì 22 settembre, i Car… -

Cerca di fuggire all'alt dei carabinieri, ma i militari lo fermano poco dopo e gli sequestrano sette chilogrammi di droga. In manette è finito un uomo di 32 anni e residente a Dalmine, in provincia di ...In tutto sono stati sequestrati sette chili di hashish, divisi in 70 panetti da 100 grammi ciascuno. Il trentaduenne di Dalmine è stato arrestato.