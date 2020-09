Corsport | giocano Osimhen e Mertens O nel 4-3-3 o nel 4-4-2 ancelottiano con Fabian e Insigne

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 26 settembre 2020) Domani contro il Genoa giocherà. Oggi il Corriere dello Sport fa il punto della situazione e informa su come Gattuso sta pensando di schierare il Napoli domenica alle 15. Già in questi giorni – aggiungiamo – si è impropriamente parlato di 4-2-3-1. Impropriamente perché i moduli, schemi di gioco, sono definiti (per quel che valgono) dall’assetto difensivo. Il modulo è come difendi. E il Napoli nel secondo tempo a Parma si è difeso col 4-4-2,erano perfettamente affiancati. Il 4-2-3-1 è un’altra cosa, così come il 4-3-3. Gattuso gioca col 4-1-4-1. Col 4-3-3 ha giocato ieri il Monza di Brocchi in Serie B. Ma torniamo al. Che scrive Il cardine di un tridente che, se alla fine Gattuso opterà per la ...