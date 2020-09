Coronavirus in Toscana | un morto a Massa | oggi 26 settembre E 110 nuovi contagi

(Di sabato 26 settembre 2020), 26, si registra un, un uomo di 88 anni, nella provincia diCarrara. E 110 sono i(61 identificati in corso di tracciamento per sospetto diagnostico, altri 49 da attività di screening). L'età media è di 42 anni

La task force regionale comunica che ieri, 25 settembre, sono stati processati 830 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 25 sono risultati positivi. Le positività riguardano: 1 person ...(ANSA) - FIRENZE, 26 SET - Sono 110 i nuovi positivi Covid oggi in Toscana, (61 identificati in corso di tracciamento per sospetto diagnostico, altri 49 da attività di screening), dove si registra il ...