Calciomercato Parma, idea Malcuit: possibile operazione last minute con il Napoli (Di sabato 26 settembre 2020) Il 5 ottobre è vicino e con esso la chiusura di questa sessione di mercato.Il Parma di Liverani ha intenzione chiudere col botto prima che il gong di fine Calciomercato suoni definitivamente. Proprio nei prossimi giorni potrebbe arrivare un rinforzo in difesa e l'idea è quella di Kevin Malcuit del Napoli, secondo quanto si legge su gianlucadimarzio.com.Parma-Napoli, Liverani: “Sconfitta che ci può stare, lavoriamo per rendere la rosa competitiva”Il classe 1991, difensore del club partenopeo, ha esordito in Serie A proprio contro i ducali, il 26 settembre 2018, concludendo la sua prima stagione con gli azzurri collezionando 27 presenze e due assist. Il 2019 per lui è stato travagliato a causa di una lesione al crociato ... Leggi su mediagol (Di sabato 26 settembre 2020) Il 5 ottobre è vicino e con esso la chiusura di questa sessione di mercato.Ildi Liverani ha intenzione chiudere col botto prima che il gong di finesuoni definitivamente. Proprio nei prossimi giorni potrebbe arrivare un rinforzo in difesa e l'è quella di Kevindel, secondo quanto si legge su gianlucadimarzio.com., Liverani: “Sconfitta che ci può stare, lavoriamo per rendere la rosa competitiva”Il classe 1991, difensore del club partenopeo, ha esordito in Serie A proprio contro i ducali, il 26 settembre 2018, concludendo la sua prima stagione con gli azzurri collezionando 27 presenze e due assist. Il 2019 per lui è stato travagliato a causa di una lesione al crociato ...

DiMarzio : Il #Parma pensa a #Malcuit per la difesa - enzolampard : Idea Kevin #Malcuit per il #Parma, l’ipotesi è di una trattativa in prestito secco #Calciomercato - Mediagol : #Calciomercato #Parma, idea Malcuit: possibile operazione last minute con il #Napoli - martinezfcb1899 : RT @DiMarzio: Il #Parma pensa a #Malcuit per la difesa - SIMONE4ESPOSITO : RT @DiMarzio: Il #Parma pensa a #Malcuit per la difesa -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Parma Calciomercato Parma, l’annuncio quiz di Krause: "Indovinate chi è il primo acquisto" Sky Sport STORIA CROCIATA – BOLOGNA-PARMA: LO SPETTACOLARE 2-2 DEL 2003

Parma, 26 Settembre 2020 – Il Parma Calcio allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna per la sua prima trasferta di ...

TUTTOSPORT - Hysaj, lo Spartak offre quadriennale da 3 milioni. Il Napoli fissa il prezzo del giocatore

Ci sono da registrare novità importanti per quanto riguarda Elseid Hysaj. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di TuttoSport l'albanese tornerà mestamente e silenziosamente in panchina, aspetta ...

Parma, 26 Settembre 2020 – Il Parma Calcio allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna per la sua prima trasferta di ...Ci sono da registrare novità importanti per quanto riguarda Elseid Hysaj. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di TuttoSport l'albanese tornerà mestamente e silenziosamente in panchina, aspetta ...