Atp Amburgo 2020 | Rublev e Tsitsipas approdano in finale

Come da pronostico Andrej Rublev e Stefanos Tsitsipas escono vincitori dai loro due match ed accedono alla finale dell'Atp di Amburgo 2020, dove si contenderanno il titolo domani domenica 27 settembre. Due incontri molto diversi tra loro con il russo che si è imposto comodamente in due set, sconfiggendo il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-4 6-2 in un'ora e 23 minuti di gioco. Il greco ha invece dovuto faticare molto di più per avere la meglio del cileno Cristian Garin, il quale ha ceduto solamente dopo due ore e 11 minuti al termine di un match estremamente lottato, come testimoniato dal risultato finale: 7-5 3-6 6-4. I due tennisti s'incontreranno per la terza volta in carriera; al momento i precedenti recitano 1-1.

