Ares Gate, lo scandalo sulla Setta dei Vip prosegue. L'attore Francesco Testi dice la sua (Di sabato 26 settembre 2020) Continua ad ingigantirsi lo scandalo Ares Gate scoppiato al Grande Fratello Vip che ha travolto come un terremoto il mondo dello spettacolo. sulla presunta "Setta di Lucifero" che coinvolgerebbe molti Vip ha detto la sua anche l'attore Francesco Testi ("Baciamo le mani" e Furore") con un lungo post su Instagram. Testi ha raccontato la sua inquietante esperienza con la casa di produzione Ares Film di Teodosio Losito e Alberto Tarallo, poi fallita. La dichiarazione di Francesco Testi "Cerco di dare il mio punto di vista su una questione che ormai ha preso piede. Non posso esimermi", esordisce sui social Francesco ...

