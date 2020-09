Vite al limite, addio a Coliesa McMillian morta dopo un bypass gastrico (Di venerdì 25 settembre 2020) La protagonista di Vite al limite, Coliesa McMillian è morta. La donna è venuta a mancare nell’ospedale della Louisiana dove era ricoverata da alcuni mesi. La donna, madre di quattro figli, si era sottoposta ad un intervento chirurgico per perdere peso consistente in bypass gastrico. Ma successivamente si era sviluppata un’infezione che aveva obbligato i medici a porla in coma farmacologico. La poverina poi si è aggravata negli ultimi giorni dopo che aveva mostrato segni di miglioramento. Purtroppo in questi giorni la situazione è peggiorata fino alla triste conclusione. Vite al limite, sei morti in sette stagioni: l’ultima è Kelly Mason Chi è ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 25 settembre 2020) La protagonista dial. La donna è venuta a mancare nell’ospedale della Louisiana dove era ricoverata da alcuni mesi. La donna, madre di quattro figli, si era sottoposta ad un intervento chirurgico per perdere peso consistente in. Ma successivamente si era sviluppata un’infezione che aveva obbligato i medici a porla in coma farmacologico. La poverina poi si è aggravata negli ultimi giorniche aveva mostrato segni di miglioramento. Purtroppo in questi giorni la situazione è peggiorata fino alla triste conclusione.al, sei morti in sette stagioni: l’ultima è Kelly Mason Chi è ...

