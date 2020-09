“Viscido ossessionato dal perizoma”. Gregoraci, accuse pesanti al GF Vip: spunta un video compromettente | Guarda (Di sabato 26 settembre 2020) Tutti contro tutti al Grande Fratello Vip. In questa settimana sono volate parole grosse. A partire da Tommaso Zorzi che non sembra proprio sopportare Franceska Pepe. Sin dal suo ingresso i due non si sono sopportati. Piccole frecciatine e qualche offesa sono state all'ordine del giorno. Ormai il popolo del web si è diviso: chi sta dalla parte di Tommaso e chi proprio non sopporta che Zorzi tenda ad essere aggressivo nei confronti della Pepe. Secondo quest'ultima l'influencer ce l'ha con lei senza alcun motivo. Secondo Fulvio Abbate Zorzi in realtà teme la ragazza e per questo la offende. Ma non sono gli unici screzi varcando la porta rossa. Anche Elisabetta Gregoraci non sta vivendo pacificamente la sua permanenza nella casa. Infatti, l'ex di Briatore non ha per nulla apprezzato le parole di Abbate che l'ha definita una “larva”. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Tutti contro tutti al Grande Fratello Vip. In questa settimana sono volate parole grosse. A partire da Tommaso Zorzi che non sembra proprio sopportare Franceska Pepe. Sin dal suo ingresso i due non si sono sopportati. Piccole frecciatine e qualche offesa sono state all'ordine del giorno. Ormai il popolo del web si è diviso: chi sta dalla parte di Tommaso e chi proprio non sopporta che Zorzi tenda ad essere aggressivo nei confronti della Pepe. Secondo quest'ultima l'influencer ce l'ha con lei senza alcun motivo. Secondo Fulvio Abbate Zorzi in realtà teme la ragazza e per questo la offende. Ma non sono gli unici screzi varcando la porta rossa. Anche Elisabettanon sta vivendo pacificamente la sua permanenza nella casa. Infatti, l'ex di Briatore non ha per nulla apprezzato le parole di Abbate che l'ha definita una “larva”. ...

