The Knick, Steven Soderbergh: "André Holland e Barry Jenkins sono al lavoro sulla terza stagione" (Di venerdì 25 settembre 2020) Steven Soderbergh ha svelato che André Holland e il regista Barry Jenkins stanno sviluppando un'idea per riportare The Knick in tv con la terza stagione. The Knick potrebbe tornare sugli schermi: Steven Soderbergh ha svelato che è stata scritta la sceneggiatura di un episodio che dovrebbe dare vita a una terza stagione della serie. Il progetto si era concluso ufficialmente nel 2017 dopo solo due stagioni, ma un possibile revival, secondo quanto riportato da The Playlist, potrebbe essere imminente. Il nuovo capitolo della storia sarebbe stato scritto da Jack Amiel e Michael Begler, mentre l'attore Andre Holland e il ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 settembre 2020)ha svelato chee il registastanno sviluppando un'idea per riportare Thein tv con la. Thepotrebbe tornare sugli schermi:ha svelato che è stata scritta la sceneggiatura di un episodio che dovrebbe dare vita a unadella serie. Il progetto si era concluso ufficialmente nel 2017 dopo solo due stagioni, ma un possibile revival, secondo quanto riportato da The Playlist, potrebbe essere imminente. Il nuovo capitolo della storia sarebbe stato scritto da Jack Amiel e Michael Begler, mentre l'attore Andree il ...

