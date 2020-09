‘Tale e Quale Show 10’, seconda puntata: vince Barbara Cola nei panni di Tina Turner, Lino Guanciale acclamatissimo giudice speciale della serata (Di sabato 26 settembre 2020) Si è appena conclusa la seconda puntata di Tale e Quale e Show: dopo il successo della scorsa settimana, Carlo Conti ritorna con lo Show di successo di RaiUno giunto alla decima edizione. In giuria accanto a vincenzo Salemme, Loretta Goggi e Giorgio Panariello, c’è stato un ospite d’eccezione, per la gioia del pubblico femminile dello Show: stiamo parlando di Lino Guanciale, che da domenica sarà protagonista, insieme ad Alessandra Mastronardi, della terza stagione de L’Allieva e che, insieme agli altri giudici, ha commentato le imitazioni dei concorrenti del programma. A trionfare stasera è stata Barbara Cola, nei ... Leggi su isaechia (Di sabato 26 settembre 2020) Si è appena conclusa ladi Tale e: dopo il successoscorsa settimana, Carlo Conti ritorna con lodi successo di RaiUno giunto alla decima edizione. In giuria accanto anzo Salemme, Loretta Goggi e Giorgio Panariello, c’è stato un ospite d’eccezione, per la gioia del pubblico femminile dello: stiamo parlando di, che da domenica sarà protagonista, insieme ad Alessandra Mastronardi,terza stagione de L’Allieva e che, insieme agli altri giudici, ha commentato le imitazioni dei concorrenti del programma. A trionfare stasera è stata, nei ...

nunchikook : punto secondo, ultimamente mi sto facendo un sacco di foto allo specchio sia perché mi piace il mio abbigliamento,… - zazoomblog : Tale e quale show classifica seconda puntata vince Barbara Cola – Tina Turner - #quale #classifica #seconda… - BertoBarto26 : In tutto ciò, ancora blackface a gogò a Tale e Quale ??????? - silvisscc : Vecchia compagnia di liceo che pubblica una storia dove inquadra Lino a tale e quale ma come si permette lei non se lo merita - viaggioneilibri : le visualizzazioni di Tale e Quale show oggi che c'era Lino: ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Tale Quale Guida al protocollo di rete VPN, la migliore protezione dai cyber risk Fortune Italia