“Startime” | debutta alla Borsa della Ricerca l’acceleratore per spin-off e start-up

(Di venerdì 25 settembre 2020) Si è concluso l’XI Forum, l’iniziativa realizzata dFondazione Emblema in collaborazione con l’Università di Salerno, nata per favorire l’incontro e il dialogo tra chi nelle università si occupa die chi nelle aziende fa innovazione. All’interno2020 sono stati organizzati oltre 800 appuntamenti tra 106 gruppi die 70 grandi aziende nazionali e multinazionali e 59 pitch dioff universitari provenienti da 27 universita’. Tutte le attivita’ sono stare realizzate on line all’interno del portale. Al ...