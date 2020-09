“Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro”, polemica contro il comune di Ferrara: “Chiediamo scusa” (Di venerdì 25 settembre 2020) Un post pubblicato su Instagram ha generato un’ondata di polemiche spingendo il comune di Ferrara a chiedere scusa e rettificare. Ripercorriamo la vicenda Non sono bastate le scuse e la rettifica social a placare la polemica scaturita da un post pubblicato su Instagram dal comune di Ferrara e riguardante una campagna contro la violenza alle … L'articolo “Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro”, polemica contro il comune di Ferrara: “Chiediamo scusa” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 25 settembre 2020) Un post pubblicato su Instagram ha generato un’ondata di polemiche spingendo ildia chiedere scusa e rettificare. Ripercorriamo la vicenda Non sono bastate le scuse e la rettifica social a placare lascaturita da un post pubblicato su Instagram daldie riguardante una campagnala violenza alle … L'articolo “Se seisei instupro”,ildi: “Chiediamo scusa” NewNotizie.it.

borghi_claudio : Che bello... pure il volo COVID FREE da Fiumicino. Una bella ravanata nel naso prima della partenza, esito dopo mez… - repubblica : 'Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro': la gaffe del Comune di Ferrara - CagliariCalcio : Se anche tu non vedi l’ora. Se anche tu sei impaziente. Se anche tu non aspetti altro. Scendi in campo e fai retwe… - chickachickaslm : RT @zin3bb_: non una mia amica che 'se sei confusa tra due ragazzi immaginateli davanti entrambi nudi, a chi lo succhieresti per primo?'… - mc_ddonalds : RT @occhiaieviola: se sei bella automaticamente piaci a qualcuno via twitter -

Ultime Notizie dalla rete : “Se sei Quando sostituire gli elettrodomestici? Guida Acquisti inaugura una rubrica ad hoc Fortune Italia