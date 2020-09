Roma, 20enne in coma da mesi si risveglia con la voce di Totti: ecco l’incredibile storia di Ilenia (Di venerdì 25 settembre 2020) “Ilenia non mollare, ce la farai, siamo tutti con te” è con queste parole che Francesco Totti aveva cercato di essere vicino a Ilenia Matilli, una giovane promessa del calcio femminile rimasta gravemente ferita in un incidente in cui ha perso la vita la sua amica di soli 20 anni, Martina Oro. Uno schianto fatale: prima con l’auto fuori strada, poi l’impatto violento contro un albero ad Anguillara Sabazia, su via Braccianese Claudia al km 16,300, la notte del 15 dicembre scorso. Per Martina non c’è stato, purtroppo, non da fare. Ilenia, invece, è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Un periodo difficile, una strada lunga e tortuosa, 9 mesi di coma e, poi, finalmente la luce. Una bellissima notizia: Ilenia si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 settembre 2020) “non mollare, ce la farai, siamo tutti con te” è con queste parole che Francescoaveva cercato di essere vicino aMatilli, una giovane promessa del calcio femminile rimasta gravemente ferita in un incidente in cui ha perso la vita la sua amica di soli 20 anni, Martina Oro. Uno schianto fatale: prima con l’auto fuori strada, poi l’impatto violento contro un albero ad Anguillara Sabazia, su via Braccianese Claudia al km 16,300, la notte del 15 dicembre scorso. Per Martina non c’è stato, purtroppo, non da fare., invece, è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Un periodo difficile, una strada lunga e tortuosa, 9die, poi, finalmente la luce. Una bellissima notizia:si ...

E' stata in coma per mesi, da dicembre dello scorso anno, quando l'auto su cui viaggiava è andata a sbattere contro un albero sulla Braccianese. L'amica che era con lei, Martina Oro, 20 anni non ce l' ...

