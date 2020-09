Riforma Pensioni oggi, ultime notizie da Proietti: ‘Nel 2021 rischio scalone di 5 anni’ (Di venerdì 25 settembre 2020) Tornano a parlare i sindacati, in attesa dell’incontro con il Governo, questa volta a farlo è il Segretario Domenico Proietti che ha parlato del rinnovo della flessibilità Pensionistica una volta scaduta quota 100, per evitare che venga a crearsi uno scalone importante. Per Proietti serve una Riforma delle Pensioni che sia strutturale e che permetta di superare definitivamente la legge Fornero. Ecco le sue parole. ultime notizie Riforma Pensioni oggi 25 settembre: Proietti su Quota 100 e flessibilità da 62 anni Quota 100 arriverà alla sua naturale scadenza nel 2022 e questo come sappiamo rischia di creare un terribile scalone per ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 25 settembre 2020) Tornano a parlare i sindacati, in attesa dell’incontro con il Governo, questa volta a farlo è il Segretario Domenicoche ha parlato del rinnovo della flessibilitàstica una volta scaduta quota 100, per evitare che venga a crearsi unoimportante. Perserve unadelleche sia strutturale e che permetta di superare definitivamente la legge Fornero. Ecco le sue parole.25 settembre:su Quota 100 e flessibilità da 62 anni Quota 100 arriverà alla sua naturale scadenza nel 2022 e questo come sappiamo rischia di creare un terribileper ...

matteosalvinimi : #Salvini: Sfido chiunque a trovare una riforma fatta nell’ultimo anno da questo governo su tasse, Giustizia, Lavoro… - Marcozanni86 : E riforma del mercato del lavoro, con flessibilizzazione e precarietà. Questo e riforma delle pensioni sono i due '… - troianosalvo : RT @FnpCisl: ?? Su #pensioni e #sanita è indispensabile che il governo adotti con urgenza le misure di riforma necessarie per rispondere all… - fnpcislpuglia1 : RT @FnpCisl: ?? Su #pensioni e #sanita è indispensabile che il governo adotti con urgenza le misure di riforma necessarie per rispondere all… - RosalbaMallamo : RT @FnpCisl: ?? Su #pensioni e #sanita è indispensabile che il governo adotti con urgenza le misure di riforma necessarie per rispondere all… -