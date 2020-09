Raimondo Todaro, problemi durante l’operazione: la paura di Milly Carlucci (Di venerdì 25 settembre 2020) Questo articolo Raimondo Todaro, problemi durante l’operazione: la paura di Milly Carlucci . Sembra esserci stata qualche complicazione nell’operazione chirurgica a cui si è sottoposto Raimondo Todaro: la paura di Milly Carlucci. Raimondo Todaro come sappiamo purtroppo ha dovuto necessariamente essere operato a causa di una appendicite che gli ha creato non pochi problemi sul lavoro, soprattutto a Ballando Con Le Stelle, dove lui era uno dei favoriti … Leggi su youmovies (Di venerdì 25 settembre 2020) Questo articolol’operazione: ladi. Sembra esserci stata qualche complicazione nell’operazione chirurgica a cui si è sottoposto: ladicome sappiamo purtroppo ha dovuto necessariamente essere operato a causa di una appendicite che gli ha creato non pochisul lavoro, soprattutto a Ballando Con Le Stelle, dove lui era uno dei favoriti …

stanzaselvaggia : Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si… - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @elisaisoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - infoitcultura : Ballando con le stelle: le condizioni di Samuel Peron e Raimondo Todaro - infoitcultura : Elisa Isoardi manda un messaggio a Raimondo Todaro: “Forza!” (FOTO) - infoitcultura : Elisa Isoardi scappa da Raimondo Todaro | L’ansia del ritorno -