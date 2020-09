Paola Turani come David Bowie | scatti anni ’80 per la collezione con H&M

(Di venerdì 25 settembre 2020)ha curato unadi abiti in collaborazione con H&M: su Instagram alcuni’80 per promuoverla. Lanciare una propriadi abbigliamento in collaborazione con un grande brand è un sogno di tutte le influencer. Adesso anchesi aggiunge alla lista di quelle che ce l’hanno fatta. La modella … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

teresacapitanio : I bergamaschi e i social: Instagram è il più usato, Paola Turani l’influencer preferita - Il risultato della ricerc… - maccia_a : Sbaglio o Paola Turani è del #circozzi? Dajeee! - We_Are_Legends1 : RT @adoremaljk: Paola Turani non poteva scrivere parole più belle, che al momento mi rispecchiano tantissimo e mi hanno fatta sentire meno… - adoremaljk : Paola Turani non poteva scrivere parole più belle, che al momento mi rispecchiano tantissimo e mi hanno fatta senti… - allhailtimothee : piena così di Paola turani e Giulia Valentina che sparano cazzate (perché la comprensione del testo è a 0) sulla nu… -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Turani

Paola Turani ha curato una collezione di abiti in collaborazione con H&M: su Instagram alcuni scatti anni ’80 per promuoverla. Paola Turani lancia una collezione anni ’80 con H&M (Instagram) Lanciare ...L’Italia si conferma un paese connesso, social, e con un trend di adozione in crescita per quanto riguarda sia Internet in senso ampio, sia le piattaforme social, sia le nuove tecnologie. L’ha detto a ...