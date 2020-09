MotoGP, prove libere GP Catalogna oggi venerdì 25 settembre in tv: orario e come vederle in diretta (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Gran Premio della Catalogna di MotoGP, valevole per l’ottavo appuntamento del Motomondiale 2020, prende il via venerdì 25 settembre con le prime due sessioni di prove libere. Alle ore 9:55 i piloti scenderanno pista per le FP1. Alle ore 14:10, invece, sono in programma le seconde prove libere. Tutto il Gran Premio della Catalogna sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su Dazn e Sky Go e in differita in chiaro su TV8. Sportface.it seguirà la tre giorni a Montmelò con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. LA diretta LIVE DELLE libere 1 LA ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Gran Premio delladi, valevole per l’ottavo appuntamento del Motomondiale 2020, prende il via venerdì 25con le prime due sessioni di. Alle ore 9:55 i piloti scenderanno pista per le FP1. Alle ore 14:10, invece, sono in programma le seconde. Tutto il Gran Premio dellasarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla, oltre che in streaming su Dazn e Sky Go e in differita in chiaro su TV8. Sportface.it seguirà la tre giorni a Montmelò con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. LALIVE DELLE1 LA ...

