Morta Coliesa McMillian di Vite al Limite: aveva 41 anni. Era entrata in coma dopo l'intervento per il bypass gastrico (Di venerdì 25 settembre 2020) Coliesa McMillian, una delle protagoniste più seguite del programma tv Vite al Limite è Morta martedì 22 settembre in un ospedale della Louisiana aveva 41 anni. Era ricoverata in ospedale da mesi a seguito delle complicazioni di un intervento chirurgico per perdere peso. dopo il classico intervento del bypass gastrico, McMillian aveva dovuto combattere con un'infezione che aveva obbligato i medici a sottoporla a coma farmacologico. McMillian aveva 4 figli, e come avevamo scoperto nelle puntate del programma che l'avevano vista protagonista, ...

