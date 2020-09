Monza-Spal | probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 25 settembre 2020) Oggi riparte la Serie B. Ed il campionato cadetto si presenta con il botto.(calcio d’inizio alle ore 16:45) è il primo, grande, big-match del secondo campionato italiano di calcio. I padroni di casa, neopromossi e subito considerati tra i favoriti in virtù di un calciomercato faraonico, ospitano una delle tre retrocesse dell’ultima Serie A. La sfida è davvero affascinante: queste due compagini, infatti, potrebbero animare la corsa alla parte altissima della classifica. Cristian Brocchi sfida, nella prima in casa, Pasquale Marino che, dopo una stagione travagliata, vuole tornare in corsa riportando gli Estensi in massima serie.: le possibili scelte di Brocchi e Marino Gara davvero importante per entrambe le compagini che, oltre a voler partire bene in Serie ...