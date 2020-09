Marotta: “Piena sintonia con Conte, tutti vogliamo il bene dell’Inter. Un grazie particolare al personale sanitario” (Di venerdì 25 settembre 2020) Beppe Marotta in conferenza stampa Insieme ad Antonio Conte in conferenza stampa ha presentare la partita di domani sera contro la Fiorentina c’era anche l’amministratore delegato Beppe Marotta. In apertura di conferenza, il CEO Sport interista, ha voluto mandare un messaggio di ringraziamento a tutte le persone che hanno lavorato e si sono spese durante l’emergenza per il Covid-19. “Quella che sta per iniziare è una stagione anomala: per il calendario, perché quella precedente è finita da poco, perché tutto è stato condizionato dalla pandemia. Per questo innanzitutto il nostro pensiero e il nostro ringraziamento vanno a tutti i medici e operatori sanitari che con la loro professionalità hanno reso meno difficile questo periodo. La crisi sanitaria ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Beppein conferenza stampa Insieme ad Antonioin conferenza stampa ha presentare la partita di domani sera contro la Fiorentina c’era anche l’amministratore delegato Beppe. In apertura di conferenza, il CEO Sport interista, ha voluto mandare un messaggio di ringraziamento a tutte le persone che hanno lavorato e si sono spese durante l’emergenza per il Covid-19. “Quella che sta per iniziare è una stagione anomala: per il calendario, perché quella precedente è finita da poco, perché tutto è stato condizionato dalla pandemia. Per questo innanzitutto il nostro pensiero e il nostro ringraziamento vanno ai medici e operatori sanitari che con la loro professionalità hanno reso meno difficile questo periodo. La crisi sanitaria ...

