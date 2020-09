Maltempo Roma: cadono due alberi, tragedie sfiorate (Di venerdì 25 settembre 2020) Maltempo Roma: a causa del venti forte oggi sono caduti diversi alberi travolgendo peresone e macchine. Due tragedie sfiorate Doppia tragedia sfiorata a Roma oggi a causa del Maltempo e soprattutto del vento fortissimo. Nel pomeriggio un pino marittimo, forse indebolito dalle forti piogge dei giorni svorsi e dalle raffiche, è caduto su 4 automobili … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 25 settembre 2020): a causa del venti forte oggi sono caduti diversitravolgendo peresone e macchine. DueDoppia tragedia sfiorata aoggi a causa dele soprattutto del vento fortissimo. Nel pomeriggio un pino marittimo, forse indebolito dalle forti piogge dei giorni svorsi e dalle raffiche, è caduto su 4 automobili … L'articolo proviene da .

emergenzavvf : #Maltempo, forti piogge hanno colpito alcune province d’Italia, #vigilidelfuoco al lavoro nella notte per soccorsi… - Agenzia_Ansa : #Maltempo Bomba d'acqua su #Roma, allagamenti e traffico in tilt VIDEO #ANSA - rep_roma : Roma, maltempo, pioggia e vento forte . Alberi caduti e disagi in tutta la città [di LAURA BARBUSCIA VALENTINA LUPI… - StefanoMaffiol7 : Il maltempo a Roma vince facile: è aiutato da Virginia Raggi. Così Francesco Storace affonda la sindaca - augusto_amato : Il maltempo a Roma vince facile: è aiutato da Virginia Raggi. Così Francesco Storace affonda la sindaca -