Lo stadio Teghil di Lignano per partite casalinghe del Pordenone Calcio

Leggi su udine20

(Di venerdì 25 settembre 2020) La nuova partnership è stata sancita ufficialmente nella Terrazza a Mare dal sindaco Luca Fanotto e dal presidente delMauro Lovisa, alla presenza dell’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Bini e dell’assessore regionale allo Sport Tiziana Gibelli, collegata in videoconferenza. “Le nostre squadre regionali di– ha sottolineato Bini – sono ambasciatrici in Italia e nel mondo per valori, organizzazione e risultati: il, che ha sfiorato la serie A, ora riparte da. Confidando in una progressiva riapertura degli impianti ai tifosi,può diventare meta di un turismo calcistico ricco di opportunità da cogliere, per le istituzioni come per gli operatori ...