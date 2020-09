L’Italia andrà sulla Luna con la Nasa. E per noi sarà la prima volta nella storia (Di sabato 26 settembre 2020) Fino ad oggi sono solo 12 gli esseri umani che hanno camminato sulla Luna. E tutti nel giro di tre anni: dal 1969 al 1972. Il primo è stato Neil Armstrong, il 21 luglio del 1969. 19 minuti dopo è stata la volta di Buzz Aldrin, il suo compagno di equipaggio nella missione Apollo 11. A quasi 50 anni dall’ultima missione Lunare, l’amministratore della Nasa James Bridenstine e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro hanno firmato un accordo che porterà i primi italiani sul nostro satellite. Il programma spaziale si chiama Artemis e fa parte di una collaborazione più anmpia che coinvolge anche l’Agenzia Spaziale Europea (Esa): l’obiettivo è di ritornare sulla Luna ... Leggi su open.online (Di sabato 26 settembre 2020) Fino ad oggi sono solo 12 gli esseri umani che hanno camminato. E tutti nel giro di tre anni: dal 1969 al 1972. Il primo è stato Neil Armstrong, il 21 luglio del 1969. 19 minuti dopo è stata ladi Buzz Aldrin, il suo compagno di equipaggiomissione Apollo 11. A quasi 50 anni dall’ultima missionere, l’amministratore dellaJames Bridenstine e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro hanno firmato un accordo che porterà i primi italiani sul nostro satellite. Il programma spaziale si chiama Artemis e fa parte di una collaborazione più anmpia che coinvolge anche l’Agenzia Spaziale Europea (Esa): l’obiettivo è di ritornare...

