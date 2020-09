Inter, Skriniar vicino al Tottenham: Kabak, Smalling o Milenkovic i sostituti (Di venerdì 25 settembre 2020) Milan Skriniar si avvicina sempre di più al Tottenham e l’Inter sta pensando già ai sostituti: Kabak, Smalling o Milenkovic Il Tottenham fa sul serio per Milan Skriniar. La prova arriva dall’incontro avuto ieri tra il direttore tecnico degli Spurs, Steve Hitchen, e Beppe Marotta insieme ad Ausilio. Come spiega La Gazzetta dello Sport è stato un summit ufficiale per fare le prime, strategiche chiacchiere sull’argomento. Il giorno prima Hitchen si era soffermato lungamente con l’entourage del giocatore e aveva già strappato un sì pieno al trasferimento, ma il nuovo incontro con la coppia di mercato nerazzurra è lo scatto in avanti che ancora mancava. La molla che ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Milansi avvicina sempre di più ale l’sta pensando già aiIlfa sul serio per Milan. La prova arriva dall’incontro avuto ieri tra il direttore tecnico degli Spurs, Steve Hitchen, e Beppe Marotta insieme ad Ausilio. Come spiega La Gazzetta dello Sport è stato un summit ufficiale per fare le prime, strategiche chiacchiere sull’argomento. Il giorno prima Hitchen si era soffermato lungamente con l’entourage del giocatore e aveva già strappato un sì pieno al trasferimento, ma il nuovo incontro con la coppia di mercato nerazzurra è lo scatto in avanti che ancora mancava. La molla che ...

