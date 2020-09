Inter, Conte: «Vidal? Sa fare tutto ma…» – VIDEO (Di venerdì 25 settembre 2020) Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Le sue parole su Vidal Antonio Conte ha parlato anche di Arturo Vidal nella conferenza stampa di vigilia di Inter-Fiorentina. Queste le sue parole. Vidal – «Sta bene è arrivato in buone condizioni fisiche, tatticamente è un calciatore che ha giocato con me ma stiamo facendo cose nuove rispetto al passato, si sta inserendo bene, è molto intelligente, ha grande mentalità può fare tutto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Antonioha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Le sue parole suAntonioha parlato anche di Arturonella conferenza stampa di vigilia di-Fiorentina. Queste le sue parole.– «Sta bene è arrivato in buone condizioni fisiche, tatticamente è un calciatore che ha giocato con me ma stiamo facendo cose nuove rispetto al passato, si sta inserendo bene, è molto intelligente, ha grande mentalità può». Leggi su Calcionews24.com

Inter : KICK OFFLa conferenza di inizio stagione di mister Antonio Conte e del CEO sport Giuseppe Marotta - SkySport : Inter, Conte riparte dal trequartista: fiducia a Eriksen - AlfredoPedulla : #Ranocchia ora può dire si al #Genoa. #Smalling: occhio all’#Inter, come già segnalato, se la #Roma non chiude... A… - infoitsport : Inter, due dubbi di formazione per Conte: Eriksen e Perisic favoriti per partire dal 1' - infoitsport : Inter, sorpresa Eriksen e Perisic con la Fiorentina: Conte stravolge tutto -