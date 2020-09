In Israele Netanyahu 'imbraccia' il coronavirus per affossare la democrazia (Di venerdì 25 settembre 2020) "La ragione di questo isolamento è la cattiva gestione politica, sciatta e isterica di questo governo e dell'uomo che lo dirige", ribadisce Lapid in esclusiva a Globalist , aggiungendo che "tutti i ... Leggi su globalist (Di venerdì 25 settembre 2020) "La ragione di questo isolamento è la cattiva gestione politica, sciatta e isterica di questo governo e dell'uomo che lo dirige", ribadisce Lapid in esclusiva a Globalist , aggiungendo che "tutti i ...

globalistIT : In Israele Netanyahu 'imbraccia' il coronavirus per affossare la democrazia - ilmetropolitan : #Israele, Netanyahu: #lockdownrinforzato fino alla #fine delle #festeebraiche - MosaicoCEM : Nonostante gli importanti traguardi diplomatici raggiunti nelle ultime settimane il governo Netanyahu non riesce a… - cjmimun : Ieri Israele ha contato 7.527 nuovi contagi di coronavirus. Un nuovo record che si registra nel giorno in cui entra… - Notiziedi_it : Covid-19, ultime notizie – In Israele bandite proteste in piazza per il lockdown, Netanyahu sotto accusa. In German… -