Heather Parisi: “Lorella Cuccarini? Le sue parole sono omofobe e pure ipocrite” (Di venerdì 25 settembre 2020) Dove c’è Lorella Cuccarini, non può mancare Heather Parisi. La “nemiamatissima” si è buttata nella mischia edè intervenuta nella querelle tra la ballerina e il concorrente del “Grande Fratello Vip” Tommaso Zorzi. Argomento: i diritti della comunità LGBT+. Un intervento, quello della Parisi, a gamba tesa: “Se uno dice ‘se avessi un figlio gay lo amerei come qualsiasi altro figlio’ (ma va?) e poi è contrario ad adozioni gay e matrimoni tra persone dello stesso sesso, non vuol dire che ‘non è allineato al politicamente corretto’. Vuol dire che è omofobo e pure ipocrita. Punto”, ha scritto la ballerina su Twitter. Da Zorzi, la Parisi era stata difesa e definita “un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Dove c’è Lorella, non può mancare. La “nemiamatissima” si è buttata nella mischia edè intervenuta nella querelle tra la ballerina e il concorrente del “Grande Fratello Vip” Tommaso Zorzi. Argomento: i diritti della comunità LGBT+. Un intervento, quello della, a gamba tesa: “Se uno dice ‘se avessi un figlio gay lo amerei come qualsiasi altro figlio’ (ma va?) e poi è contrario ad adozioni gay e matrimoni tra persone dello stesso sesso, non vuol dire che ‘non è allineato al politicamente corretto’. Vuol dire che è omofobo eipocrita. Punto”, ha scritto la ballerina su Twitter. Da Zorzi, laera stata difesa e definita “un ...

heather_parisi : Se 1 dice 'se avessi 1 figlio gay lo amerei come qualsiasi altro figlio' (ma va?) e poi è contrario a adozioni gay… - heather_parisi : Quando metti ordine a casa ... Questa foto è di 'Fantastico 8' P.S. Different Times ... allora, se facevo il pugno… - Corriere : Parisi, nuovo attacco a Cuccarini: “Chi è contro adozioni e matrimoni gay è omofobo e ipocrita” - FQMagazineit : Heather Parisi: “Lorella Cuccarini? Le sue parole sono omofobe e pure ipocrite” - tuttoepolitica : @TheRadiodavid @heather_parisi Infatti è contro il “matrimonio e adozioni “ come ha scritto Heather,sai leggere? O… -