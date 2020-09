Grande Fratello Vip, Gabriel Garko ospite stasera a sorpresa: “Sarà dura, mi giudicheranno ma dirò la verità” (Di venerdì 25 settembre 2020) “Sono sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire. Sono sicuro che molta gente giudicherà. Sono sicuro che tante persone non capiranno. E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura. Ma l’unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità“. Parole forti quelle postate da Gabriel Garko sul suo profilo Instagram. Dopo le rivelazioni shock di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip 5, si moltiplicano le dichiarazioni via social di vip (o aspiranti tali) che intervengono sul caso del momento. Tra questi c’è anche Marco Bellavia, ex volto storico dei programmi per ragazzi di Italia 1 – negli anni ’90 – che ha dato ragione a quanto scritto da Lorenzo Crespi su Twitte: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) “Sono sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire. Sono sicuro che molta gente giudicherà. Sono sicuro che tante persone non capiranno. E sono sicuro che per me sarà, molto. Ma l’unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità“. Parole forti quelle postate dasul suo profilo Instagram. Dopo le rivelazioni shock di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra alVip 5, si moltiplicano le dichiarazioni via social di vip (o aspiranti tali) che intervengono sul caso del momento. Tra questi c’è anche Marco Bellavia, ex volto storico dei programmi per ragazzi di Italia 1 – negli anni ’90 – che ha dato ragione a quanto scritto da Lorenzo Crespi su Twitte: ...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - clikservernet : Grande Fratello Vip, Gabriel Garko ospite stasera a sorpresa: “Sarà dura, mi giudicheranno ma dirò la verità” - Noovyis : (Grande Fratello Vip, Gabriel Garko ospite stasera a sorpresa: “Sarà dura, mi giudicheranno ma dirò la verità”) Pl… - RediStefano : RT @TerreImpervie: Gassmann, l'assenza di dialogo tra i mali della società No, l'assenza di qualcuno che la pianti di farci mantenere gent… -