Giampaolo: «Non voglio alibi, siamo pronti per affrontare una squadra forte» (Di venerdì 25 settembre 2020) Marco Giampaolo, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni ufficiali del club alla vigilia della sfida contro l’Atalanta Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di Torino Channel alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Queste le parole del tecnico granata riportate da Toronews.net. alibi – «Non vogliamo prenderci alibi. Abbiamo lavorato pur rispettando le regole. Abbiamo sostituito allenamenti in cui non potevano esserci contatti fisici con lavori di altro tipo. La squadra ha lavorato bene e preparato la partita al meglio delle nostre possibilità che non sono poche. siamo pronti per affrontare una squadra forte, che gioca insieme da molti anni. Per noi è una partita bella e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Marco, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni ufficiali del club alla vigilia della sfida contro l’Atalanta Marcoha parlato ai microfoni di Torino Channel alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Queste le parole del tecnico granata riportate da Toronews.net.– «Non vogliamo prenderci. Abbiamo lavorato pur rispettando le regole. Abbiamo sostituito allenamenti in cui non potevano esserci contatti fisici con lavori di altro tipo. Laha lavorato bene e preparato la partita al meglio delle nostre possibilità che non sono poche.peruna, che gioca insieme da molti anni. Per noi è una partita bella e ...

MatteoPedrosi : L’#Atletico corteggia #Torreira dai tempi della Samp: non è un mistero che il giocatore piaccia a Simeone. Detto qu… - DonatoCavallo6 : @max68t Ma dai ex collega,siamo giusti nei giudizi,guardi non ricordo prestazioni come quella di ieri,Gattuso da it… - Toro_News : Così Marco #Giampaolo alla vigilia di #TorinoAtalanta ???? - Magicapress : @RobiRobigno Pure l'anno scorso cominció maluccio, è vero che con Giampaolo non si salvava nessuno ed era pure fuor… - lornight1985 : @SimoneCristao @hakanc10 Sempre difeso. Non è colpa sua se gattuso giampaolo e Montella erano ciechi -

Ultime Notizie dalla rete : Giampaolo Non Torino, il Covid blocca Giampaolo: niente conferenza stampa Calciomercato.com TORINO, Ultimo giro di tamponi: tutti negativi, si gioca

(ANSA) - TORINO, 25 SET - Anche l'ultimo giro di tamponi ha dato esito negativo: la sfida contro l'Atalanta, dunque, si disputerà regolarmente. E il tecnico, Marco Giampaolo, ha potuto dirigere una se ...

Calciomercato Milan, Krunic-Torino: ecco cosa serve

Il centrocampista Rade Krunic resta in uscita dal Milan. Il calciatore, accostato al Friburgo, piace al Torino di Giampaolo. Le ultime sull’affare Rade Krunic potrebbe lasciare il Milan negli ultimi g ...

(ANSA) - TORINO, 25 SET - Anche l'ultimo giro di tamponi ha dato esito negativo: la sfida contro l'Atalanta, dunque, si disputerà regolarmente. E il tecnico, Marco Giampaolo, ha potuto dirigere una se ...Il centrocampista Rade Krunic resta in uscita dal Milan. Il calciatore, accostato al Friburgo, piace al Torino di Giampaolo. Le ultime sull’affare Rade Krunic potrebbe lasciare il Milan negli ultimi g ...