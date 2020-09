Gabriel Garko irromperà nella casa del Gf Vip (Di venerdì 25 settembre 2020) Gabriel Garko – Photo Credits: webE’ notizia di poco fa che Gabriel Garko stasera varcherà la famigerata porta rossa di Cinecittà. il bellissimo attore con molta probabilità entrerà per dare il suo appoggio alla sua giovane e affascinante ex fidanzata: Adua del Vesco. Ricordiamo che la ragazza, proprio al termine della scorsa puntata del Gf Vip 5, parlando con Massimiliano Morra, aveva sganciato la bomba poi definita Ares Gate. Ci si interroga, quindi, se il supporto morale a Adua sia l’unico motivo, o se invece l’attore ha intenzione di dire la sua in merito al caso mediatico del momento, riguardo al quale già altri suoi colleghi si sono espressi. Tra gli ultimi, Francesco Testi e Lorenzo Crespi che hanno in qualche modo dato conferma a quello che già ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 settembre 2020)– Photo Credits: webE’ notizia di poco fa chestasera varcherà la famigerata porta rossa di Cinecittà. il bellissimo attore con molta probabilità entrerà per dare il suo appoggio alla sua giovane e affascinante ex fidanzata: Adua del Vesco. Ricordiamo che la ragazza, proprio al termine della scorsa puntata del Gf Vip 5, parlando con Massimiliano Morra, aveva sganciato la bomba poi definita Ares Gate. Ci si interroga, quindi, se il supporto morale a Adua sia l’unico motivo, o se invece l’attore ha intenzione di dire la sua in merito al caso mediatico del momento, riguardo al quale già altri suoi colleghi si sono espressi. Tra gli ultimi, Francesco Testi e Lorenzo Crespi che hanno in qualche modo dato conferma a quello che già ...

