Gabriel Garko al Grande Fratello Vip, tesissimo in studio. Finisce con un "vaffa" a Signorini in diretta (Di venerdì 25 settembre 2020) "Sei in apnea?". "Da due giorni". Gabriel Garko e Alfonso Signorini sono i grandi protagonisti dell'inizio del Grande Fratello Vip, in una delle puntate più attese di tutte le edizioni. Si parla di Ares-gate, lo scandalo sollevato da Adua Del Vesco, concorrente nonché ex fidanzata dell'attore, che ha fatto tremare Mediaset aprendo uno squarcio sull'agenzia "setta satanica" dietro molte delle fiction più famose di Mediaset. Garko ha deciso di raccontare la sua verità in un confronto proprio con Adua, ma prima è in studio da Signorini, che lo accoglie con tutti gli onori. La suspense sale, il padrone di casa lo stuzzica lasciando in sospeso il pubblico: cosa dirà ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) "Sei in apnea?". "Da due giorni".e Alfonsosono i grandi protagonisti dell'inizio delVip, in una delle puntate più attese di tutte le edizioni. Si parla di Ares-gate, lo scandalo sollevato da Adua Del Vesco, concorrente nonché ex fidanzata dell'attore, che ha fatto tremare Mediaset aprendo uno squarcio sull'agenzia "setta satanica" dietro molte delle fiction più famose di Mediaset.ha deciso di raccontare la sua verità in un confronto proprio con Adua, ma prima è inda, che lo accoglie con tutti gli onori. La suspense sale, il padrone di casa lo stuzzica lasciando in sospeso il pubblico: cosa dirà ...

