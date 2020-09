Fedez finisce in ospedale, disavventura per il cantante (Di venerdì 25 settembre 2020) E’ finita male per Fedez il momento di svago con il campione di basket Gigi Datome: il cantante è stato costretto a recarsi in ospedale dopo l’incidente sul campo. All’inizio sembrava solo una botta, ma il dolore persistente ha convinto Fedez a sottoporsi ad una radiografia. Il responso non lascia scampo, legamento rotto. Fedez e il concerto della discordia con J-Ax a San Siro: ‘Finalmente non mi fa male’ Lui cerca di prendere con il sorriso: “Una carriera da cestista morta sul nascere”. Ma certo lo aspetta una pausa immobilizzato. Infatti scrive: Non mi è andata così male dovrò stare fermo sul divano”. In fondo la sua unica vera preoccupazione come ci ricorda nelle sue stories è l’uscita del nuovo singolo, ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 25 settembre 2020) E’ finita male peril momento di svago con il campione di basket Gigi Datome: ilè stato costretto a recarsi indopo l’incidente sul campo. All’inizio sembrava solo una botta, ma il dolore persistente ha convintoa sottoporsi ad una radiografia. Il responso non lascia scampo, legamento rotto.e il concerto della discordia con J-Ax a San Siro: ‘Finalmente non mi fa male’ Lui cerca di prendere con il sorriso: “Una carriera da cestista morta sul nascere”. Ma certo lo aspetta una pausa immobilizzato. Infatti scrive: Non mi è andata così male dovrò stare fermo sul divano”. In fondo la sua unica vera preoccupazione come ci ricorda nelle sue stories è l’uscita del nuovo singolo, ...

